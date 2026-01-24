Elektronik Yabancı Dil Sınavı sonuçları açıklandı
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM), Elektronik Yabancı Dil Sınavı'nın (e-YDS 2026/1 İngilizce) sonuçları açıklandı.
ÖSYM'nin internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, bugün uygulanan e-YDS 2026/1 İngilizce'nin değerlendirme işlemleri tamamlandı.
Adaylar, sınav sonuçlarına ÖSYM'nin "https://sonuc.osym.gov.tr" adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle erişebilecek.
