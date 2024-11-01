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Eğitim

Dijital yetkinliklerin geliştirilmesine yönelik projede 200 bin öğretmene ulaşılacak

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) "Öğretmen Eğitimi Dijital Ekosistemi Projesi" ile 200 bin öğretmene "dijital öğretmen" eğitimleri verilecek ve bu alandaki yetkinlikleri artırılacak.

Buğrahan Ayhan  | 01.11.2024 - Güncelleme : 01.11.2024
Dijital yetkinliklerin geliştirilmesine yönelik projede 200 bin öğretmene ulaşılacak

Ankara

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, MEB Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğünce Avrupa Birliği finansmanıyla yürütülen "IPA III Öğretmen Eğitimi Dijital Ekosistemi Projesi" ile öğretmenlerin dijital yetkinliklerinin artırılması için bir dizi uygulamaya gidilecek.

Eğitimde teknolojinin doğru kullanımı ve teknoloji okuryazarlığının artırılması gibi amaçları olan projeyle öğretmenler için sürdürülebilir "dijital eğitim ekosistemi" oluşturulacak.

Proje kapsamında, Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmenlik Mesleği Genel Yeterlikleri, Ulusal Yeterlilikler Çerçevesi, Avrupa Birliği Eğitimciler İçin Genel Yeterlikler Çerçevesi, ulusal ve uluslararası çalışmalar dikkate alınarak "Dijital Öğretmen Yeterlik Çerçevesi" hazırlandı. Bu kapsamda "dijital okuryazarlık", "öğrenme ve öğretmede dijital teknolojiler" ve "kapsayıcı, sürdürülebilir ve etik kullanım" olmak üzere 3 alan ile 17 yeterlik, 14 alt yeterlik ve bunları destekleyen göstergeler belirlendi.

Dijital öğrenme içerikleri ve öğretim araçları geliştiriliyor

Proje kapsamında, dijital öğrenme içerikleriyle öğretim araçları geliştirilirken, projede eğitim alacak 200 bin öğretmene 120 saatlik "dijital öğretmen" eğitimleri çevrim içi verilecek.

Eğitimlerde kullanılacak "etkileşimli içeriklerin" dijitalleştirilmesine yönelik çalışmaların tamamlanmasıyla öğretmenlere verilecek eğitim sürecinin takvimi de açıklanacak.

Eğitimlerin ardından öğretmenlerin, öğrencilerinin dijital becerilerini geliştirmesi ve her türlü dijital eğitim imkanlarından faydalanmalarını sağlamaları hedefleniyor. Ayrıca projeyle olası salgın ve afet gibi durumlarda tüm öğrencilerin eğitimden kesintisiz faydalanması amaçlanıyor.

Dijital içerikler için 8 yeni laboratuvar kuruluyor

Projeyle öğretmenlerin dijital becerilerinin geliştirilmesi ve dijital eğitim içeriklerinin oluşturulması süreçlerinde kullanılması amacıyla son teknolojiyle donatılmış 8 öğretmen öğrenme laboratuvarı kuruluyor.

Öğretmenlerin video çekimleri yapılacak stüdyoların bulunacağı laboratuvarlarda, odak grup çalışmaları da düzenlenebilecek. Bu sayede öğretmenler birlikte dijital içerik üretebilecek.

Bakanlık, laboratuvarların kurulumuna yönelik yer belirleme ve teknik çizim süreçlerini tamamladı. Laboratuvarların kullanımına yakın zamanda başlanması hedefleniyor.

Proje, 200 bin öğretmene verilecek eğitimlerin ardından tüm öğretmenlere yaygınlaştırılacak.

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