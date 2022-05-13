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Bilim ve sanat merkezi öğrenci tanılama ve yerleştirme süreci ön değerlendirme sonuçları açıklandı

Milli Eğitim Bakanlığı, bilim ve sanat merkezi öğrenci tanılama ve yerleştirme süreci ön değerlendirme sonuçlarını açıkladı.

Serdar Açıl   | 13.05.2022
Bilim ve sanat merkezi öğrenci tanılama ve yerleştirme süreci ön değerlendirme sonuçları açıklandı

Ankara

Bakanlıktan yapılan açıklamada, 2021-2022 eğitim öğretim yılında bilim ve sanat merkezleri öğrenci tanılama ve yerleştirme sürecinde aday gösterilen 1., 2., 3. ve 4. sınıf öğrencilerine yönelik ön değerlendirme testlerinin 19 Mart-8 Mayıs 2022'de gerçekleştirildiği hatırlatıldı.

Öğrencilerin, ön değerlendirme uygulama sonuçları ile taban puanlara, Bakanlığın "www.meb.gov.tr" internet sayfasından ulaşabileceği bildirildi.

Bireysel değerlendirmeye hak kazanan öğrencilerin 3 Haziran 2022'den itibaren giriş belgelerini kayıtlı oldukları okul müdürlüklerinden alabilecekleri kaydedilen açıklamada bireysel değerlendirme sonucunda bilim ve sanat merkezlerine yerleşmeye hak kazanan öğrencilerin, 2022-2023 eğitim öğretim yılından itibaren eğitimlerine başlayacağı belirtildi.

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Bilim ve sanat merkezi öğrenci tanılama ve yerleştirme süreci ön değerlendirme sonuçları açıklandı