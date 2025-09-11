Dolar
41.34
Euro
48.62
Altın
3,633.45
ETH/USDT
4,417.40
BTC/USDT
114,335.00
BIST 100
10,382.89
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Eğitim

Bakan Tekin: Türkiye Yüzyılı'nda eğitimde yükselişimiz kararlılıkla sürecek

Bakan Tekin, "Bu başarı, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde eğitimde fırsat eşitliğini güçlendirme gayretimizin bir meyvesidir. Türkiye Yüzyılı'nda eğitimde yükselişimiz kararlılıkla sürecek." ifadelerini kullandı.

Abdullah Özkul  | 11.09.2025 - Güncelleme : 11.09.2025
Bakan Tekin: Türkiye Yüzyılı'nda eğitimde yükselişimiz kararlılıkla sürecek

Ankara

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, NSosyal hesabından Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütünün (OECD) her yıl hazırladığı ve ülkelerdeki eğitim sistemlerine dair en kapsamlı karşılaştırmalı verileri sunan, "Bir Bakışta Eğitim 2025 Raporu"na ilişkin açıklamada bulundu.

"Türkiye'nin eğitimde yükselişi OECD raporuna yansıdı." ifadesini kullanan Tekin, raporun, Türkiye'nin eğitimde kaydettiği büyük ilerlemeyi yeniden teyit ettiğini belirtti.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Bakan Tekin, uyguladıkları politikalarla okul öncesinden liseye kadar her kademede okullaşma oranının yükseldiğini aktardı.

Kamu kaynaklarından eğitime ayrılan payın, yüzde 10,6 ile OECD ortalamasının üzerine çıktığını vurgulayan Tekin, şunları kaydetti:

"Öğretmen başına düşen öğrenci sayısı, ilkokullarda ortalama 18, liselerde ise ortalama 12 oldu. Türkiye, OECD'nin en genç öğretmen kadrolarından birine sahip. Ders sürelerinde temel derslere ayrılan pay, OECD ortalamasının üzerine çıktı. İlkokullarda bu oran yüzde 47 iken (OECD ortalaması yüzde 41), ortaokullarda yüzde 30'a ulaştı. (OECD ortalaması yüzde 27). Bu başarı, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde eğitimde fırsat eşitliğini güçlendirme ve çocuklarımızın yarınlarını güvenle inşa etme gayretimizin bir meyvesidir. Türkiye Yüzyılı'nda eğitimde yükselişimiz kararlılıkla sürecek."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türk Devletleri Teşkilatı Üye Ülkeleri Diyanet İşleri ve Dini İdare Başkanları 6. Toplantısı yapıldı
Terkos Barajı'nda suyun bazı bölümleri yeşile büründü
DMM "ormanların imara açılacağı" ve "Antalya Kalesi'nin satışa çıkarıldığı"na ilişkin iddiaları yalanladı
Ankara'da 3,5 büyüklüğünde deprem
İstanbul'da akşam saatlerinde trafik yoğunluğu yaşanıyor

Benzer haberler

Bakan Tekin: Türkiye Yüzyılı'nda eğitimde yükselişimiz kararlılıkla sürecek

Bakan Tekin: Türkiye Yüzyılı'nda eğitimde yükselişimiz kararlılıkla sürecek

Türkiye'de 5 yaş grubunda okullaşma oranı yüzde 98'e ulaştı

Milli Eğitim Bakanı Tekin: Bu yılı, 'Her çocuğumuz bir fidan, ilk dersimiz Yeşil Vatan' mottosuyla başlatacağız

Milli Eğitim Bakanı Tekin, AA Editör Masası'na konuk olacak

Milli Eğitim Bakanı Tekin, AA Editör Masası'na konuk olacak
MEB "Yeşil Vatan-Benim Okulum Geleceğe Çare" etkinliklerini hayata geçiriyor

MEB "Yeşil Vatan-Benim Okulum Geleceğe Çare" etkinliklerini hayata geçiriyor
Türkiye ile Suriye arasında eğitimde kapsamlı işbirliği başlıyor

Türkiye ile Suriye arasında eğitimde kapsamlı işbirliği başlıyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet