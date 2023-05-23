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Eğitim

Bakan Özer, yıl sonuna kadar Türkiye'deki tüm OSB'lerde anaokulu açılacağını duyurdu

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 2023 sonuna kadar Türkiye'deki tüm Organize Sanayi Bölgeleri (OSB) bünyesinde anaokulu açılacağını bildirdi.

Utku Şimşek  | 23.05.2023 - Güncelleme : 23.05.2023
Bakan Özer, yıl sonuna kadar Türkiye'deki tüm OSB'lerde anaokulu açılacağını duyurdu

Ankara

Özer, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Okul öncesi eğitime verdiğimiz önceliğin bir sonucu olarak Samsun'daki 10 Organize Sanayi Bölgesine 10 anaokulu yapımını yatırım programına aldık. 2023'ün sonuna kadar Türkiye'deki tüm OSB'ler bünyesinde anaokulları açıyoruz. Hayırlı olsun." ifadesini kullandı.

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