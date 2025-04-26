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Yaşam

Sinop'ta köylerde atıl duran binalar köy yaşam merkezine dönüştürüldü

Sinop'ta köylerde atıl durumda bulunan 3 bina, köy yaşam merkezine dönüştürülerek hizmete alındı.

Kenan Türkseven  | 26.04.2025 - Güncelleme : 26.04.2025
Sinop'ta köylerde atıl duran binalar köy yaşam merkezine dönüştürüldü Fotoğraf: Kenan Türkseven/AA

Sinop

Milli Eğitim Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığı iş birliğinde yürütülen "Köy Yaşam Merkezleri" projesi kapsamında kent merkezine bağlı Kabalı, Demirci ve Kılıçlı köylerindeki atıl durumda bulunan binalar, gerekli bakım ve onarımların ardından köy yaşam merkezine dönüştürüldü.

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Sinop Valisi Mustafa Özarslan, Kabalı Köy Yaşam Merkezi'nde yaptığı açılış konuşmasında, projeyi Sinop Valiliği olarak başlatmak mutluluk duyduklarını söyledi.

Kamu hizmetlerinde kullanılan bazı binaların belirli bir zaman sonra atıl kaldığını ve bu tür binaları da değerlendirmeye başladıklarını aktaran Özarslan, "Büyük metropollerin insanlığa verdiği rahatsızlıktan dolayı, kırsala dönüş başladı. Bu bizim için, burada yaşayanlar için çok önemli bir fırsat. Bunu değerlendirmemiz lazım. İnsanlar merkezlerde yeşili göremez hale geldi. Dolayısıyla ister istemez Sinop'umuzun en yakın köylerine doğru bir hareketlilik başladı. Bunu görüyoruz." dedi.

En yakın köyleri bir mahalle gibi düşünerek buradaki binalara hareketlik kazandırmak istediklerini belirten Özarslan, şunları kaydetti:

"Gıdadan tarıma, eğitimden kooperatifçiliğe her türlü faaliyette bulunalım diye yola çıktık. Sizler burada ne arzu ederseniz, her türlü kursu, eğitimi verebiliriz. Burada kadın kooperatifimiz yokmuş. Bizim hemen bunu kurmamız lazım. Çok büyük imkanlar ve hibe yardımları var. Cumhurbaşkanımızın dediği gibi, 'koşacağız da koşacağız.' kalkınma, yükselme buralardan başladı. Yine buradan başlatacağız. Biz bugün 3 yer açıyoruz ama bu yetmez. Başka köylerimizde de açacağız. Burayla bitirmeyeceğiz. Buraya gönüllü destek veren sponsorlara, hayırseverlere, emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz."

AK Parti Sinop Milletvekili Nazım Maviş ise Kabalı köyünün kentin en önemli köylerinden biri olduğuna dikkati çekerek, "Geçmişte Sinop'umuzun merkez yerleşim yerlerinden biriydi. Hala bu özelliğini koruyan, dinamik bir köyümüz. Ticaretiyle insan yapısı ile şehrimize, tarıma, hayvancılığa sağladığı katkılarıyla Kabalı, hakikaten çekim merkezi olan bir köyümüz. Dolayısıyla böyle bir köyümüzde, hem köylülerimizin ihtiyaçlarını karşılamak, hem de köyümüzün yönetimi ve idaresinde daha iyi bir ortamı köyümüze kazandırmak açısından bu yaşam merkezini çok önemli buluyorum." diye konuştu.

Konuşmaların ardından açılış kurdelesi kesilip dua edildi.

Programa kurum müdürleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.

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