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Eğitim

Bakan Özer: Mesleki ve teknik Anadolu liseleri yüzde 1'lik başarı diliminden öğrenci alarak tarihi başarıya imza attı

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki yerleştirme sonuçlarına göre mesleki ve teknik Anadolu liselerinin yüzde 1'lik başarı diliminden öğrenci alarak tarihi bir başarıya imza attığını bildirdi.

Yusuf Soykan Bal   | 30.07.2022
Bakan Özer: Mesleki ve teknik Anadolu liseleri yüzde 1'lik başarı diliminden öğrenci alarak tarihi başarıya imza attı

Ankara

Milli Eğitim Bakanlığından (MEB) yapılan yazılı açıklamada, LGS yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından savunma sanayi, siber güvenlik, yazılım, havacılık, medya gibi farklı alanlarda eğitim veren mesleki ve teknik Anadolu liselerine öğrencilerin büyük ilgi gösterdiği ifade edildi.

Siber güvenlik alanında "siber muhafızlar" yetişen Pendik Teknopark MTAL, bu yıl ilk kez öğrenci alan Demirören Medya MTAL, ASELSAN MTAL, Arnavutköy İstanbul Havalimanı MTAL ve İTÜ MTAL'in yüzde 1'lik dilimle öğrenci alarak gençlerin tercihi olduğu bildirildi.

"Türkiye'de mesleki eğitimle ilgili algıyı tersine çevirdi"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Bakan Özer, Türkiye'nin birçok alanda atılım yaparken, okulların da günün teknolojisine uygun bir şekilde dizayn edildiğini belirterek, şu bilgileri verdi:

"Savunma sanayi, siber güvenlik, havacılık, mikro mekanik ve medya alanında olduğu gibi birçok farklı alanda öğrenci yetiştiren mesleki ve teknik liselerini devreye soktuk. Bunun gibi birçok alanda diğer meslek liselerine de rol model olabilecek okullar açtık. Bu, Türkiye'de mesleki eğitimle ilgili algıyı tersine çevirdi. Bugün artık mesleki eğitimi, başarılarıyla konuşuyoruz."

LGS yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından mesleki ve teknik Anadolu liselerine yönelimlerin artarak devam ettiğini belirten Özer, bu liselerin yüzde 1'lik başarı diliminden öğrenci alarak tarihi bir başarıya imza attığını vurguladı.

Mesleki eğitimi daha güçlü hale getireceklerini belirten Özer, şunları kaydetti:

"Daha önceden ASELSAN Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Konya ASELSAN Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Teknopark İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ve İTÜ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi yüzde 1'lik başarı diliminden öğrenci almışlardı ve artık akademik olarak başarılı öğrencilerin mesleki teknik eğitime yönelimlerinin ne kadar arttığını göstermişlerdi. Bu sene bunlara kısa süre önce açmış olduğumuz Demirören Medya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi de katıldı ve ilk defa en yüksek puanla mesleki eğitimde öğrenci almayı başardı.

Sadece sınavlı okullarda değil aynı zamanda sınavsız, yerel yerleştirmede de özellikle TOBB'la, İSO'yla İTO'yla, ATO'yla, ASO'yla iş birliği içerisinde yürütmüş olduğumuz meslek liselerinde doluluk oranlarının yüzde 100'e ulaştığını görüyoruz. Gerçekten mesleki eğitime sektör temsilcilerini ne kadar dahil edersek süreçlerin ne kadar başarılı bir şekilde yönetildiğini göstermesi anlamında da çok kısa sürede meyvesini veren bir sonuçla karşı karşıyayız. İnşallah bu iş birliklerini arttırarak, güçlendirerek mesleki eğitimi çok daha güçlü hale getireceğiz."

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