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Eğitim

Ana sınıfı, ilkokul ve ortaokula başlayacak öğrencilerin kayıtları tamamlandı

Milli Eğitim Bakanlığı, 2022-2023 eğitim öğretim yılında ana sınıfı, ilkokul ve ortaokula başlayacak öğrencilerin kayıtlarının adrese dayalı olarak tamamlandığını bildirdi.

Ali Kemal Akan   | 04.07.2022
Ana sınıfı, ilkokul ve ortaokula başlayacak öğrencilerin kayıtları tamamlandı Fotoğraf: Menderes Özat/AA

Ankara

Bakanlığın açıklamasında, 2022-2023 eğitim öğretim yılında ana sınıfı, ilkokul birinci sınıf ve ortaokul beşinci sınıfa başlayacak öğrencilerin okul kayıtlarının, Merkezi Nüfus İdare Sistemi (MERNİS) adres bilgileri esas alınarak herhangi bir başvuru olmaksızın e-Okul sisteminden tamamlandığı belirtildi.

Bu kapsamda bakanlık tarafından 4 milyon 183 bin 620 öğrencinin e-Kayıt işleminin gerçekleştirildiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İlkokul birinci sınıf kayıtları, herhangi bir başvuru olmaksızın MERNİS adres bilgileri uyarınca gerçekleştirildi. Okul öncesi öğrenciler için ise velilerin okula başvurarak sistem tarafından yapılan kayıtları kesinleştirmeleri gerekiyor. 5. sınıfa yerleştirilen öğrenciler için velilere 'ortaokul, imam hatip ortaokulu ve özel ortaokul' tercih hakkı sunuldu. Ortaokul tercihi yapan öğrenciler, adreslerine uygun okullara yerleştirildi. e-Kayıt sonuç ekranlarında imam hatip ortaokulu ve özel okula kayıt olmak isteyen velilerin istedikleri okullara başvurmalarına yönelik bilgi verildi. Veliler, 'e-Okul.meb.gov.tr' ile e-Devlet kapısı sisteminden İlköğretim Okulları Adrese Göre Kayıt Okulu Sorgulama (e-Kayıt) hizmet başlığından çocuklarının yerleştirildiği okulu öğrenebilecekler."

Açıklamada, 2022-2023 eğitim öğretim yılının 12 Eylül Pazartesi başlayacağı bildirildi.

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