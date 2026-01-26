Dolar
Eğitim

2025-YDUS 1. dönem uzmanlık dalı değişikliği yerleştirme sonuçları açıklandı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca, 2025 Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2025-YDUS 1. Dönem) uzmanlık dalı değişikliği yerleştirme sonuçları açıklandı.

Buğrahan Ayhan  | 26.01.2026 - Güncelleme : 26.01.2026
Ankara

ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 2025-YDUS 1. Dönem uzmanlık dalı değişikliği yerleştirme işlemleri tamamlandı.

Adaylar, yerleştirme sonuçlarına ÖSYM'nin "https://sonuc.osym.gov.tr" adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle erişebilecek.

