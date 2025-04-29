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Eğitim

2024-TUS 2. dönem uzmanlık dalı değişikliği yerleştirme sonuçları açıklandı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca (ÖSYM), 2024 Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2024-TUS) 2. dönem uzmanlık dalı değişikliği yerleştirme sonuçları açıklandı.

Buğrahan Ayhan  | 29.04.2025 - Güncelleme : 29.04.2025
2024-TUS 2. dönem uzmanlık dalı değişikliği yerleştirme sonuçları açıklandı

Ankara

ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, adaylar yerleştirme sonuçlarına, ÖSYM'nin "https://sonuc.osym.gov.tr" adresinden erişebilecek.

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