2024-KPSS soru kitapçıkları ve cevap anahtarları yayımlandı
KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür/Eğitim Bilimleri oturumlarının temel soru kitapçıkları ve cevap anahtarları yayımlandı.
Ankara
ÖSYM'den yapılan açıklamaya göre, bugün yapılan 2024-KPSS Lisans Sınavı Genel Yetenek-Genel Kültür/Eğitim Bilimleri oturumlarının temel soru kitapçıkları ile cevap anahtarlarının yüzde 10'u erişime açıldı.
Sınava başvuran adaylar, temel soru kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına saat 17.45'ten itibaren ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle 10 gün süreyle erişebilecek.
Temel soru kitapçığının görüntüleme süreci 24 Temmuz 2024, saat 23.59'da sona erecek.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.