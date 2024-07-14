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Eğitim

2024-KPSS soru kitapçıkları ve cevap anahtarları yayımlandı

KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür/Eğitim Bilimleri oturumlarının temel soru kitapçıkları ve cevap anahtarları yayımlandı.

Mümin Altaş  | 14.07.2024 - Güncelleme : 14.07.2024
2024-KPSS soru kitapçıkları ve cevap anahtarları yayımlandı

Ankara

ÖSYM'den yapılan açıklamaya göre, bugün yapılan 2024-KPSS Lisans Sınavı Genel Yetenek-Genel Kültür/Eğitim Bilimleri oturumlarının temel soru kitapçıkları ile cevap anahtarlarının yüzde 10'u erişime açıldı.

Sınava başvuran adaylar, temel soru kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına saat 17.45'ten itibaren ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle 10 gün süreyle erişebilecek.

Temel soru kitapçığının görüntüleme süreci 24 Temmuz 2024, saat 23.59'da sona erecek.

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