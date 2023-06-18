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A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Stefan Kuntz ve Milli Futbolcu Abdülkerim Bardakcı, EURO 2024 Elemeleri D Grubu'ndaki Galler maçı öncesi Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda basın toplantısı düzenliyor.
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Eğitim

2023-YKS soru kitapçıkları ve cevap anahtarları, ÖSYM'nin internet sitesinde erişime açıldı

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2023-YKS) oturumları temel soru kitapçıkları ve cevap anahtarları, ÖSYM'nin internet sitesinde erişime açıldı.

Selma Kasap  | 18.06.2023 - Güncelleme : 18.06.2023
2023-YKS soru kitapçıkları ve cevap anahtarları, ÖSYM'nin internet sitesinde erişime açıldı

Ankara
ÖSYM'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, dün yapılan Temel Yeterlilik Testi (TYT) ile bugün yapılan Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ve Yabancı Dil Testi (YDT) temel soru kitapçıkları ile cevap anahtarlarına "https://cdn.osym.gov.tr/yks-kitap.html" bağlantısından ulaşılabilecek. Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
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