2021-YKS ikinci ek yerleştirme tercih işlemleri yarın başlayacak
2021-YKS ikinci ek yerleştirme tercih işlemlerinin yarın başlayacağı ve tercihlerin 18 Ekim'e kadar yapılabileceği bildirildi.
Ankara
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, 2021 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2021-YKS) ikinci ek yerleştirme tercih işlemlerinin yarın başlatılacağını bildirdi.
Aygün, Twitter'daki hesabından, ikinci ek yerleştirme tercih işlemlerine ilişkin açıklama yaptı.
ÖSYM Başkanı Aygün, "Değerli adaylarımız, 2021-YKS İkinci Ek Yerleştirme tercih işlemlerini yarın başlatacağız. Tercihlerinizi 14-18 Ekim tarihleri arasında http://ais.osym.gov.tr sayfamızdan ve ÖSYM AİS mobil uygulamamızdan yapabilirsiniz. Yapacağınız tercihlerin şimdiden hayırlı olmasını dilerim." ifadelerini kullandı.
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Değerli adaylarımız,— Prof.Dr.Halis AYGÜN (@halis_aygun) October 13, 2021
2021-YKS İkinci Ek Yerleştirme tercih işlemlerini yarın başlatacağız.
Tercihlerinizi 14-18 Ekim tarihleri arasında https://t.co/xBG74LRTnU sayfamızdan ve ÖSYM AİS mobil uygulamamızdan yapabilirsiniz.
Yapacağınız tercihlerin şimdiden hayırlı olmasını dilerim.