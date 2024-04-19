Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı'nın İç Hastalıkları tercihleri başladı
Adaylar tercihlerini 26 Nisan saat 23.59'a kadar ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" adresinden yapabilecek.
Ankara
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı, 2023 Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2023-YDUS/2) İç Hastalıkları alanı tercih işlemlerinin başladığını bildirdi.
ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 2023-YDUS/2 İç Hastalıkları alanı tercih işlemleri başladı.
Adaylar, tercihlerini bireysel olarak 26 Nisan saat 23.59'a kadar ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle elektronik ortamda yapabilecek.
Yerleştirme işleminde, 2023-YDUS/2 Başvuru Kılavuzu'nda yer alan ilke ve kurallar uygulanacak. Bu kapsamda ayrıntılı bilgiye ÖSYM'nin internet adresinden ulaşılabiliyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.