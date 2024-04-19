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Eğitim

ÖSYM tarafından hafta sonu 4 sınav gerçekleştirilecek

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca (ÖSYM), 20 Nisan Cumartesi ve 21 Nisan Pazar günü 4 sınav yapılacak.

Ayşe Şensoy Boztepe  | 19.04.2024 - Güncelleme : 19.04.2024
ÖSYM tarafından hafta sonu 4 sınav gerçekleştirilecek

Ankara

ÖSYM'den yapılan yazılı açıklamaya göre, 20 Nisan'da e-YDS 2024/3 (Farsça/Yunanca/Bulgarca), 2024 Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2024-DUS 1. Dönem), 2024 Diş Hekimliği Alanında Yurt Dışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavı (2024-STS Diş Hekimliği 1. Dönem) uygulanacak. 21 Nisan'da ise 2024 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2024-ALES/1) gerçekleştirilecek.

İl ve ilçe nüfus müdürlükleri sınav günü açık tutulacak

Açıklamada, konuya ilişkin görüşlerine yer verilen ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, DUS ve STS Diş Hekimliği 1. Dönem sınavlarının cumartesi günü 5 bin 912 adayın katılımıyla 294 salonda yapılacağını belirterek, saat 10.15'te başlayacak sınavların 12.45'te sona ereceğini bildirdi.

Emniyet görevlisi dahil 893 personelin sınavlarda görev alacağını aktaran Ersoy, sınav sonuçlarının 16 Mayıs'ta açıklanacağını ifade etti.

Aynı gün elektronik ortamda uygulanacak yabancı dil sınavına 1158 adayın katılacağı bilgisini veren Ersoy, şunları kaydetti:

"Ankara, İstanbul, İzmir ve Adana'daki 17 salonda düzenlenecek sınavda, emniyet görevlileri dahil 151 personel görev yapacak. Farsça, Yunanca ve Bulgarca dillerinde gerçekleştirecek sınav saat 13.45'te başlayacak. Adaylara 80 soru için 180 dakika cevaplama süresi verilecek. Sınav saat 16.45'te sona erecek. Elektronik ortamda uygulanacak sınavların sonuçları aynı gün açıklanacak. Pazar günü ise Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavının ilki gerçekleştirilecek. Lefkoşa ve Bişkek dahil 83 ilde toplam 94 sınav merkezinde uygulanacak sınava 189 bin 345 aday katılacak. Sınavda 533 bina ve 7 bin 448 salon kullanılacak. Emniyet dahil 25 bin 684 görevlinin yer alacağı sınav saat 10.15'te başlayacak. Sınavda adaylara, sayısal ve sözel testlerden oluşan toplam 100 soru için 150 dakika cevaplama süresi verilecek. Sınav saat 12.45'te sona erecek. Sınav sonuçları 10 Mayıs'ta açıklanacak ve açıklandığı tarihten itibaren 5 yıl süreyle geçerli olacak."

Ersoy, sınavlara girecek adaylara başarılar dileyerek, kimlik kartını kaybeden, kimlik kartı bulunmayan veya kimlik kartında kimlik numarası ve fotoğrafı olmayan adaylar için il ve ilçe nüfus müdürlüklerinin sınav günü açık tutulacağını anlattı.

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