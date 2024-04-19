Dolar
32.58
Euro
34.72
Altın
2,397.62
ETH/USDT
3,066.40
BTC/USDT
63,827.00
BIST 100
9,693.46
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Eğitim

Ankara'da "MEB'in Gastronomi Festivali ve Yemek Yarışması" düzenlendi

Başkentte, "MEB Gastronomi Festivali ve Yemek Yarışması" düzenlendi.

Buğrahan Ayhan  | 19.04.2024 - Güncelleme : 19.04.2024
Ankara'da "MEB'in Gastronomi Festivali ve Yemek Yarışması" düzenlendi Fotoğraf: Ömer Taha Çetin/AA

Ankara

Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü koordinesinde Çankaya Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde düzenlenen yarışmaya 25 takım katıldı.

Yarışmada, Subayevleri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi birinci, Balgat Aliye Yahşi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ikinci, Esertepe Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi üçüncü oldu.

İl Milli Eğitim Müdürü Yaşar Koçak, yarışmanın ardından okulun konferans salonunda düzenlenen ödül töreninde yaptığı konuşmada, yarışmaya katılan tüm öğrencileri ve öğretmenleri tebrik etti.

Bu yarışmaların Türkiye genelinde yapıldığını belirten Koçak, öğrencilerin bu işi alan olarak seçerek meslek olarak yürütme noktasındaki kararlılıklarının çok önemli olduğunu vurguladı.

Yarışmanın öğrenciler için bir başlangıç olacağına inandığını belirten Koçak, "Ortaya bir ürün çıkarabilmek, 'bu bize ait, biz yaptık' diyebilmek, 'bu bizim ortaya koyduğumuz bir menü' diyebilmek belki yarışmanın derecelendirmesinden çok önemli olsa gerek." dedi.

Konuşmaların ardından dereceye giren öğrencilere plaket verildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Kütahya'da eğitimlerini tamamlayan sözleşmeli erler yemin etti
Mardin ve Diyarbakır belediye meclislerindeki iddialarla ilgili mülkiye müfettişleri görevlendirildi
Büyükçekmece'de kayan İETT otobüsü kara yolunu kapattı
İzmir'deki depremde yıkılan Cumhuriyet Sitesi C Blok'a ilişkin davada karar
Bakan Yumaklı'nın katılımıyla Antalya'da orman yangını tatbikatı yapıldı

Benzer haberler

Ankara'da "MEB'in Gastronomi Festivali ve Yemek Yarışması" düzenlendi

Ankara'da "MEB'in Gastronomi Festivali ve Yemek Yarışması" düzenlendi

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet