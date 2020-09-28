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Eğitim

2020-YDS temel soru kitapçıkları ve cevap anahtarları yayımlandı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (2020-YDS) temel soru kitapçıkları ve cevap anahtarlarını internet sitesinde yayımladı.

Mümin Altaş   | 28.09.2020
2020-YDS temel soru kitapçıkları ve cevap anahtarları yayımlandı

Ankara

ÖSYM'den yapılan açıklamada, dün yapılan sınava başvuran adayların, temel soru kitapçığı diziliminde verilen soruların tamamına bugün saat 15.30'dan itibaren 10 gün süreyle "https://ais.osym.gov.tr" adresinden ulaşabilecekleri bildirildi.

Adaylar sorulara T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecek.


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