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Yusuf Yazıcı, 10 golle Lille'in Avrupa kupalarındaki en golcü futbolcusu oldu

Fransa 1. Futbol Ligi (Ligue 1) ekibi Lille'de milli futbolcu Yusuf Yazıcı, 10 golle Fransız ekibinin Avrupa kupalarındaki en golcü futbolcusu oldu.

Fatih Erel  | 01.12.2023 - Güncelleme : 01.12.2023
Yusuf Yazıcı, 10 golle Lille'in Avrupa kupalarındaki en golcü futbolcusu oldu

İstanbul

Fransız takımının sosyal medya paylaşımında, "Lille'in Avrupa kupaları tarihinin en skorer oyuncusu Yusuf Yazıcı." ifadesi kullanıldı.

UEFA Avrupa Konferans Ligi A Grubu 5. maçında dün Lille, deplasmanda oynadığı Olimpija Ljubljana maçını 2-0 kazanarak gruptan çıkmayı garantiledi. Fransız ekibine galibiyeti getiren golleri 15. dakikada Remy Cabella, 75. dakikada ise Yusuf Yazıcı kaydetti.

26 yaşındaki milli futbolcu, dünkü Avrupa maçında attığı gol ile Lille'in tarihine geçti. Yazıcı, 10 golle Fransız ekibinin Avrupa kupalarındaki en golcü futbolcusu oldu.

Lille'de 2002-2006 yılları arasında forma giyen Matt Moussilou, Fransız takımın Avrupa kupalarındaki en golcü futbolcusu rekorunu 9 gol ile elinde bulunduruyordu.

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