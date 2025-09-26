Avrupa Ligi'nde ilk hafta tamamlandı
UEFA Avrupa Ligi'nde ilk hafta mücadelesi oynanan 9 maçla tamamlandı.
İstanbul
Fransa ekibi Lille, Pierre Mauroy Stadı'nda ağırladığı Norveç'in Brann takımını 2-1 mağlup etti. Lille'in kalesini koruyan milli oyuncu Berke Özer, karşılaşmada 90 dakika forma giydi.
Ligde oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:
Lille (Fransa)-Brann (Norveç): 2-1
Go Ahead Eagles (Hollanda)-FCSB (Romanya): 0-1
Rangers (İskoçya)-Genk (Belçika): 0-1
Salzburg (Avusturya)-Porto (Portekiz): 0-1
Aston Villa (İngiltere)-Bologna (İtalya) : 1-0
Ferencvaros (Macaristan)-Viktoria Plzen (Çekya): 1-1
Young Boys (İsviçre)-Panathinaikos (Yunanistan): 1-4
Stuttgart (Almanya)-Celta Vigo (İspanya): 2-1
Utrecht (Hollanda)-Lyon (Fransa): 0-1