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Yıllar sonra yeniden Avrupa şampiyonu oldu

Türkiye'yi iki kez olimpiyatlarda temsil ettikten sonra 2008 yılında aktif spora veda eden ve 2018'de yeniden dönen Vedat Erbay, 11 yıl önce kazandığı Avrupa şampiyonluğuna yeniden ulaştı.

Sinan Özmüş   | 10.08.2019
Yıllar sonra yeniden Avrupa şampiyonu oldu

Antalya

Okçuluğa 1983'te Samsun'da başlayıp, 1984-2008 yıllarında milli sporcu olarak yarışmalarda boy gösteren Vedat Erbay (51), 1988 Seul ile 1992 Barselona Olimpiyatları'nda Türkiye'yi temsil etti. 

Türk Milli Takımı'nın 2008-2011 yıllarında antrenörlüğünü yapan Vedat Erbay, 2013-2016 yıllarında da Irak Milli Takımı'nda antrenörlük görevini üstlendi.

Sahibi olduğu okçuluk akademisinde birçok sporcu yetiştiren Vedat Erbay, aktif spora geri döndükten sonra, 2018 yılında klasik yay masterlar kategorisinde Salon Okçuluk Dünya Kupası'nda altın, Dünya Salon Şampiyonası'nda gümüş ve Açık Hava Dünya Şampiyonası'nda ise bronz madalya almayı başardı.

Erbay, 2008 yılında masterlar klasik yay 35-45 yaş kategorisinde kazandığı Avrupa şampiyonluğunu, 2-4 Ağustos'ta İtalya'nın Torino kentinde yapılan Avrupa Şampiyonası'nda bu kez +50 yaş kategorisinde birinci sırayı elde ederek 11 yıl sonra tekrar elde etti.

Aktif spora 10 yıl sonra döndü 

Milli sporcu Erbay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2008'de aktif sporculuk hayatını sonlandırdıktan sonra Türkiye ve Irak milli takımlarında antrenör olarak çalıştığını söyledi.

Bu görevlerinden ayrıldıktan sonra Antalya'da kendisine ait okçuluk akademisinde sporcu yetiştirmeye başladığına değinen Erbay, 2018 yılında aktif spora geri döndüğünü ifade ederek, şunları söyledi:

"Yaklaşık 36 yıldır sporcu ve antrenör olarak okçulukla ilgileniyorum. Gençliğimde milli takımda ülkemi olimpiyatlarda, dünya ve Avrupa şampiyonalarında başarıyla temsil ettiğimi düşünüyorum. Aktif spordan ayrıldıktan 10 yıl sonra yeniden atışlara başlayarak, masterlarda yarışmaya başladım. Ülkemi, uluslararası yarışmalarda elimden geldiği kadar başarıyla temsil etmeye devam edeceğim."

Erbay, Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde kendisine ait spor kulübünde 450 sporcuya eğitim vermeye devam ettiğini kaydetti.


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