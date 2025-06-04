Dolar
39.14
Euro
44.78
Altın
3,353.29
ETH/USDT
2,629.60
BTC/USDT
105,321.00
BIST 100
9,282.97
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Demirkapı Tüneli'ne bağlanan kıvrımlı yol dronla görüntülendi

Akdeniz'i İç Anadolu'ya bağlayan Demirkapı Tüneli güzergahındaki kıvrımlı yol dronla görüntülendi.

Ayşe Yıldız  | 04.06.2025 - Güncelleme : 04.06.2025
Demirkapı Tüneli'ne bağlanan kıvrımlı yol dronla görüntülendi Fotoğraf: Orhan Çiçek/AA

Antalya

Çift tüpten oluşan Demirkapı Tüneli, Antalya ile Konya arasındaki en kısa güzergahı sağlıyor.

İki yıl önce hizmete giren ve Antalya'yı Konya'ya bağlayan İbradı ilçesindeki Demirkapı Tüneli ile bağlantı yollarında her gün binlerce sürücü araçlarıyla geçiş yapıyor.

Demirkapı Tüneli ve bağlantı yolları, 4 dakikada karasal iklimden Akdeniz iklimine geçişi sağlıyor.

Antalya'yı, Konya'ya ve iç kesimlere bağlayan kuzey-güney aksı konumundaki Demirkapı Tüneli'ne bağlanan Antalya-Manavgat Ayrımı-Taşağıl-Derebucak Yolu güzergahında kıvrımlı yol, gün batımında dronla görüntülendi.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Kurban Bayramı nedeniyle hava yolu taşımacılığında 365 ek sefer planlandı
Anadolu Otoyolu'nun Bolu ve Düzce kesiminde bayram tatili hareketliliği kısmen başladı
Bakan Kurum, Adıyaman İndere'de yapımı tamamlanan konutların görüntülerini paylaştı
İstanbul Valisi Gül: Bayram tatili süresince 18 bin 380 asayiş personeli görev yapacak
Sıfır Atık Vakfından okullarda sıfır atık yönetimine ilişkin farkındalık eğitimi

Benzer haberler

Demirkapı Tüneli'ne bağlanan kıvrımlı yol dronla görüntülendi

Demirkapı Tüneli'ne bağlanan kıvrımlı yol dronla görüntülendi

Antalya'da Kızıldeniz göçmeni istilacı türlerin yayılımı görüntülendi

Batı Akdeniz'in ihracatı yüzde 7 arttı

Akdeniz'de 4,0 büyüklüğünde deprem

Akdeniz'de 4,0 büyüklüğünde deprem
Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürü Yaşar: 2017 yılından beri 1 milyon 909 bin 336 dosyada uzlaşma sağlandı

Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürü Yaşar: 2017 yılından beri 1 milyon 909 bin 336 dosyada uzlaşma sağlandı
Seracılığın merkezi Elmalı'da kuraklığa "yağmur suyu hasadı" ile çözüm

Seracılığın merkezi Elmalı'da kuraklığa "yağmur suyu hasadı" ile çözüm

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet