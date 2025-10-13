Dolar
Futbol, Dünyadan Spor

Yeşil Burun Adaları, 2026 FIFA Dünya Kupası biletini aldı

Yeşil Burun Adaları, tarihinde ilk kez Dünya Kupası'na katılma hakkı kazandı.

Yunus Kaymaz  | 13.10.2025 - Güncelleme : 13.10.2025
Yeşil Burun Adaları, 2026 FIFA Dünya Kupası biletini aldı

LONDRA

Dünya Kupası Afrika Elemeleri D Grubu 10. haftasında Yeşil Burun Adaları, sahasında Esvatini'yi ağırladı.

Karşılaşmayı Dailon Livramento, Willy Semedo ve Tavares Stopira'nın golleriyle 3-0 kazanan Yeşil Burun Adaları, grubu 22 puanla lider tamamladı ve 2026 FIFA Dünya Kupası bileti aldı.

Katılımı kesinleşen ülke sayısı 22'ye yükseldi

Organizasyona katılması kesinleşen ülke sayısı 22'ye çıktı.

Yeşil Burun Adaları'nın yanı sıra Avustralya, İran, Japonya, Ürdün, Güney Kore, Özbekistan, Yeni Zelanda, Mısır, Fas, Tunus, Arjantin, Brezilya, Kolombiya, Ekvador, Paraguay, Uruguay, Cezayir ve Gana şu ana kadar Dünya Kupası'nda yer almayı garantileyen diğer takımlar oldu.

ABD, Kanada ve Meksika'nın ev sahipliğinde gerçekleştirilecek 2026 FIFA Dünya Kupası, tarihte ilk kez 48 takımın katılımıyla 11 Haziran-19 Temmuz 2026 tarihlerinde düzenlenecek.

Ev sahipleri ABD, Kanada ve Meksika, Dünya Kupası'na doğrudan katılacak.


