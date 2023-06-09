Dolar
23.65
Euro
25.56
Altın
1,951.19
ETH/USDT
1,737.40
BTC/USDT
25,960.00
BIST 100
5,430.36
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
A Milli Futbol Takımı Galler ile yapacağı maçların hazırlıklarını Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla sürdürüyor
logo
Spor, Futbol, Dünyadan Spor

Werder Bremen, Liverpool'dan Naby Keita'yı transfer etti

Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) takımlarından Werder Bremen, İngiltere'nin Liverpool ekibinde forma giyen Naby Keita'yı transfer ettiğini duyurdu.

Erbil Başay  | 09.06.2023 - Güncelleme : 09.06.2023
Werder Bremen, Liverpool'dan Naby Keita'yı transfer etti

Berlin

Alman kulübünden yapılan açıklamada Gine Milli Takımı'nın kaptanı Keita'nın Liverpool'dan transfer edildiği, 28 yaşındaki orta saha oyuncu için transfer bedeli ödenmediği belirtildi.

Werder Bremen'in yöneticilerinden Clemens Fritz, Keita gibi bir oyuncuyla çok sayıda kulübün ilgilendiğini ifade ederek, "Bu nedenle, Naby'nin birçok teklife rağmen bizi seçmesinden ve onu Werder Bremen'e gelmesi için ikna ettiğimizden dolayı çok mutluyuz. Keita kalitesiyle takımımıza büyük bir zenginlik katacak." dedi.

Tecrübeli futbolcu da Werder Bremen'in özel bir kulüp olduğunu Leipzig'de oynadığı dönemden bildiğini belirterek, "Kulüp ve felsefesi bana uyuyor. Benim için doğru bir adım." değerlendirmesinde bulundu.

Avusturya'da Salzburg takımında, daha sonra Bundesliga ekiplerinden Leipzig'de forma giyen Keita, 2018-2019 sezonunda Liverpool'a transfer oldu.

Leipzig'de 71 maçta 17 gol atan 28 yaşındaki futbolcu, Liverpool'da da 129 karşılaşmada 11 gol kaydetti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye'ye girmeye çalışan PKK'lı terörist Suriye sınırında yakalandı
Ankara'da tarihi eser operasyonunda 2 bin 740 sikke ele geçirildi
İstanbul'da kurbanlıklar pazarlarda satılmaya başlandı
"Mekke Yolu" projesiyle Türk hacı adayları işlemlerini İstanbul'da yaptırıyor
İzmir'de "imalat hatası" tespit edilen konut projesiyle ilgili çalışma yapılıyor

Benzer haberler

Werder Bremen, Liverpool'dan Naby Keita'yı transfer etti

Werder Bremen, Liverpool'dan Naby Keita'yı transfer etti

Liverpool, Arjantinli futbolcu Allister'ı transfer etti

Liverpool, "yalnız yürümediği" yolculuğunda 131 yaşında

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet