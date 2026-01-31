Dolar
Spor, Dünyadan Spor

Voleybol Sultanlar Ligi'nde Galatasaray-Fenerbahçe derbisi

Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin 19. haftasındaki derbi maçta Galatasaray Daikin, yarın sahasında Fenerbahçe Medicana ile karşılaşacak.

Can Öcal  | 31.01.2026 - Güncelleme : 31.01.2026
Voleybol Sultanlar Ligi'nde Galatasaray-Fenerbahçe derbisi

İstanbul

Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda saat 17.00'de başlayacak mücadeleyi Seçkin Yener ve Uğur Ateş hakem ikilisi yönetecek.

Ligdeki 18 maçta 15 galibiyet, 3 mağlubiyet yaşayan sarı-lacivertli ekip, 47 puanla ikinci sırada yer alıyor.

Sarı-kırmızılar ise 13 galibiyet, 5 yenilgi sonucunda 41 puanla 5. sırada bulunuyor.

Sezonun ilk yarısındaki iki takımın maçını Fenerbahçe Medicana, 3-2 kazandı.

