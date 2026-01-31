Voleybol Sultanlar Ligi'nde Galatasaray-Fenerbahçe derbisi
Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin 19. haftasındaki derbi maçta Galatasaray Daikin, yarın sahasında Fenerbahçe Medicana ile karşılaşacak.
İstanbul
Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda saat 17.00'de başlayacak mücadeleyi Seçkin Yener ve Uğur Ateş hakem ikilisi yönetecek.
Ligdeki 18 maçta 15 galibiyet, 3 mağlubiyet yaşayan sarı-lacivertli ekip, 47 puanla ikinci sırada yer alıyor.
Sarı-kırmızılar ise 13 galibiyet, 5 yenilgi sonucunda 41 puanla 5. sırada bulunuyor.
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.
🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
Sezonun ilk yarısındaki iki takımın maçını Fenerbahçe Medicana, 3-2 kazandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.