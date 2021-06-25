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Voleybol 2022 CEV ve Challenge kupalarında Türk takımlarının rakipleri belli oldu

Voleybolda, Türkiye'yi kadınlar ve erkekler kategorisinde 2022 CEV Kupası ve Challenge Kupası’nda temsil edecek takımların rakipleri, Lüksemburg’daki kura çekiminde belli oldu.

Musa Samur   | 25.06.2021
Voleybol 2022 CEV ve Challenge kupalarında Türk takımlarının rakipleri belli oldu

Ankara

Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre CEV Kupası erkekler kategorisinde Arkas Spor, 32’li Finaller Turu’nda Şampiyonlar Ligi ön elemesinden gelecek takımla karşılaşacak.

Spor Toto, CEV Kupası’nda 16’lı Finaller Turu’nda Arkas Spor’un oynayacağı eşleşmeden gelecek takım ile Galatasaray HDI Sigorta da 16’lı Finaller Turu’nda SWD Powervolleys Düren’in oynayacağı eşleşmeden gelecek takım ile mücadele edecek.

CEV Kupası kadınlar kategorisinde Eczacıbaşı Dynavit’in 16’lı Finaller Turu’ndaki rakibi Sırbistan’ın Zeleznicar Lajkovac takımı olacak.

Nilüfer Belediye, CEV Challenge Kupası kadınlar kategorisinde 16’lı Finaller Turu’nda SOK Mostar-TK Kaunas VDU eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

Balkan Kupası erkekler kategorisindeTürkiye'yi temsil edecek Halkbank, şampiyon olması halinde CEV Challenge Kupası 32’li Finaller Turu’nda Bulgaristan’dan Marek Union-Ivkoni Dupnitsa takımı ile eşleşecek.

Kadınlar kategorisinde Aydın Büyükşehir Belediyespor, Balkan Kupa'sında şampiyon olması halinde CEV Challenge Kupası 32’li Finaller Turu’nda Norveç’in Tromsö takımı ile eşleşecek.

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