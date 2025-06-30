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Bostancı-Parseller Metro Hattı'nda teknik arıza

Bostancı-Parseller Metro Hattı'nda teknik bir arıza nedeniyle seferlerin Küçükbakkalköy istasyonundan aktarmalı olarak yapıldığı bildirildi.

Başak Akbulut Yazar  | 30.06.2025 - Güncelleme : 30.06.2025
Bostancı-Parseller Metro Hattı'nda teknik arıza

İstanbul

Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "M8 Bostancı-Parseller Metro Hattı'nda teknik bir arıza nedeniyle seferler Küçükbakkalköy istasyonundan aktarmalı olarak yapılmaktadır." denildi.

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