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Vodafone Sultanlar Ligi'nde play-off 5-8 etabı ikinci maçları oynanacak

Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nde play-off 5-8 etabı ikinci maçları yarın yapılacak.

Hüseyin Burak Demirer  | 25.03.2025 - Güncelleme : 25.03.2025
Vodafone Sultanlar Ligi'nde play-off 5-8 etabı ikinci maçları oynanacak

Ankara

Zeren Spor ve Türk Hava Yolları'nın 1-0 önde olduğu serilerde ikinci karşılaşmalar oynanacak.

Seride 2 galibiyet alan takımlar, 5'incilik maçlarına çıkmaya hak kazanacak. Seriyi kaybeden ekipler ise 7'ncilik mücadelesi verecek.

Yarın oynanacak ikinci maçların programı şöyle:

14.00 Zeren Spor-Kuzeyboru (TVF Ziraat Bankkart)

18.30 Türk Hava Yolları-Aydın Büyükşehir Belediyespor (TVF Burhan Felek Vestel)

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