Vodafone Sultanlar Ligi'nde play-off 5-8 etabı ikinci maçları oynanacak
Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nde play-off 5-8 etabı ikinci maçları yarın yapılacak.
Ankara
Zeren Spor ve Türk Hava Yolları'nın 1-0 önde olduğu serilerde ikinci karşılaşmalar oynanacak.
Seride 2 galibiyet alan takımlar, 5'incilik maçlarına çıkmaya hak kazanacak. Seriyi kaybeden ekipler ise 7'ncilik mücadelesi verecek.
Yarın oynanacak ikinci maçların programı şöyle:
14.00 Zeren Spor-Kuzeyboru (TVF Ziraat Bankkart)
18.30 Türk Hava Yolları-Aydın Büyükşehir Belediyespor (TVF Burhan Felek Vestel)Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.