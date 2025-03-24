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UEFA Uluslar Ligi play-off turu maçını yöneten Halil Umut Meler, sakatlık yaşadı

UEFA Uluslar B/C Ligi play-off turunda oynanan İrlanda Cumhuriyeti-Bulgaristan maçını yöneten Halil Umut Meler, sakatlığı nedeniyle ikinci yarıya çıkamadı ve yerine dördüncü hakem Mehmet Türkmen görev yaptı.

Emre Aşıkçı  | 24.03.2025 - Güncelleme : 24.03.2025
UEFA Uluslar Ligi play-off turu maçını yöneten Halil Umut Meler, sakatlık yaşadı

İstanbul

Karşılaşmada düdük çalan Halil Umut Meler, 37. dakikada sakatlık yaşadı ve kenara gelerek sağlık ekibiyle görüştü ancak tedavisinin ardından oyuna devam etti.

Maçın ikinci yarısı, Meler'in sakatlığı nedeniyle yaklaşık 8 dakika gecikmeli başladı. Meler devam edemeyince yerine dördüncü hakem Mehmet Türkmen görev aldı.

İlk maçta deplasmanda Bulgaristan'ı 2-1 mağlup eden İrlanda, dün akşam Dublin'de oynanan rövanşı da aynı skorla kazanarak Uluslar B Ligi'ne yükselen taraf oldu.

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