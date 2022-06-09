Dolar
17.25
Euro
18.32
Altın
1,847.82
ETH/USDT
1,794.80
BTC/USDT
30,130.00
BIST 100
2,571.57
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İstanbul’da yakalanarak sınır dışı işlemleri tamamlanan Afganistan uyruklu 238 kaçak göçmen, İstanbul Havalimanı’ndan ülkelerine sınır dışı ediliyor.
logo
Spor, Futbol, Dünyadan Spor

UEFA Uluslar Ligi grup aşaması 3. haftasında 9 maç oynandı

UEFA'nın milli takım düzeyindeki organizasyonunun üçüncü haftasında A, B, C ve D liglerinde 9 maç oynandı.

Fatih Erel   | 09.06.2022
UEFA Uluslar Ligi grup aşaması 3. haftasında 9 maç oynandı Fotoğraf: Arif Hüdaverdi Yaman/AA

İstanbul

A Ligi 2. Grup'ta, Portekiz konuk ettiği Çekya'yı 2-0 mağlup ederken, İspanya ise deplasmanda İsviçre'yi 1-0 yendi.

Bu akşam oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

A Ligi

2. Grup:

İsviçre - İspanya: 0-1

Portekiz - Çekya: 2-0

B Ligi

4. Grup:

İsveç - Sırbistan: 0-1

Norveç - Slovenya: 0-0

C Ligi

2. Grup:

Yunanistan-Kıbrıs Rum Kesimi: 3-0

Kosova - Kuzey İrlanda: 3-2

4. Grup:

Kuzey Makedonya - Gürcistan: 0-3

Cebelitarık - Bulgaristan: 1-1

D Ligi

2. Grup:

Malta - Estonya: 1-2

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Müsilaj ve imara ilişkin düzenlemeler içeren teklif TBMM Genel Kurulunda kabul edildi
Bolu Dağı'nda zincirleme trafik kazasında 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
SOLOTÜRK Tekirdağ'da gösteri uçuşu yaptı
Demirdöven Barajı 100 bin dönüm araziyi sulu tarıma kavuşturacak
İzmir'de ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor

Benzer haberler

UEFA Uluslar Ligi grup aşaması 3. haftasında 9 maç oynandı

UEFA Uluslar Ligi grup aşaması 3. haftasında 9 maç oynandı

Salah, İngiltere'de yılın futbolcusu seçildi

Milli futbolcu Serdar Dursun: Hocamız görev verdiği takdirde takıma katkı sağlamak istiyorum

A Milli Futbol Takımı, Lüksemburg maçı hazırlıklarını sürdürdü

A Milli Futbol Takımı, Lüksemburg maçı hazırlıklarını sürdürdü
Beşiktaş Kulübü Yönetim Kurulunda görev dağılımı yapıldı

Beşiktaş Kulübü Yönetim Kurulunda görev dağılımı yapıldı
İstanbulspor'da teknik direktör Osman Zeki Korkmaz ile yeni sözleşme imzalandı

İstanbulspor'da teknik direktör Osman Zeki Korkmaz ile yeni sözleşme imzalandı