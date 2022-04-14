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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool ve Manchester City yarı finalde

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde İngiltere'nin Liverpool ve Manchester City takımları, yarı finale çıktı.

Yunus Kaymaz   | 14.04.2022
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool ve Manchester City yarı finalde

Istanbul

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli turnuvasında oynanan çeyrek final rövanş maçında Liverpool, deplasmanda 3-1 yendiği Portekiz'in Benfica takımını Anfield Road Stadı'nda ağırladı.

Liverpool'un iki farklı üstünlüğü yakaladığı karşılaşma 3-3 berabere sona erdi. İngiliz ekibinin gollerini 21. dakikada İbrahima Konate, 55 ve 65. dakikalarda Roberto Firmino kaydetti. Konuk takımın golleri ise 32. dakikada Goncalo Matias Ramos, 73. dakikada Roman Yaremchuk ve 81. dakikada Darwin Nunez'den geldi.

Turnuvada son 4 takım arasına kalan Liverpool, yarı finalde İspanya'nın Villarreal takımıyla eşleşti.

Madrid'de gol sesi çıkmadı

Geçen yılın finalisti Manchester City ise 1-0 kazandığı maçın rövanşında İspanyol temsilcisi Atletico Madrid'e konuk oldu.

İki takımın da golsüz eşitliği bozamadığı karşılaşmada Guardiola'nın öğrencileri, yarı final biletini aldı.

Karşılaşmanın son dakikalarında Atletico Madridli Felipe'nin rakibi Foden'le girdiği ikili mücadelenin ardından iki takımın futbolcuları arasında arbede yaşandı. Alman hakem Daniel Siebert, Felipe'yi ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyun dışında bıraktı.

Manchester City, yarı finalde bir başka İspanyol ekibi Real Madrid ile eşleşti.

Yarı final maçları, 26-27 Nisan ve 3-4 Mayıs tarihlerinde oynanacak.

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