Euro
9.70
Dolar
8.11
BIST 100
1,378.37
Altın
1,746.08
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Futbol, Dünyadan Spor

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Chelsea ve PSG yarı finale yükseldi

UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanşında Bayern Münih'e 1-0 mağlup olan PSG ve Porto'ya 1-0 yenilen Chelsea, ikili averajlarda kurdukları üstünlük sayesinde yarı finale yükseldi.

Abdullah Tevge   | 14.04.2021
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Chelsea ve PSG yarı finale yükseldi Fotoğraf: Julien Mattia/AA

İstanbul

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonu olan Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final turu, iki karşılaşmayla başladı.

Fransa'nın Paris Saint-Germain takımı, deplasmanda 3-2 kazandığı maçın rövanşında Almanya temsilcisi Bayern Münih'i, Parc des Princes Stadyumu'nda konuk etti.

Bayvera ekibi, 40. dakikada Maxim Choupo-Moting'in attığı golle karşılaşmayı 1-0 kazansa da, deplasmanda attığı gol sayısı fazla olan PSG, bir üst tura yükselen takım oldu.

Paris ekibi yarı finalde Manchester City-Borussia Dortmund eşleşmesinin galibiyle oynayacak.

İki takım geçtiğimiz yılın Şampiyonlar Ligi finalinde karşılaşmış, Bayern Münih rakibini 1-0 mağlup ederek kupayı kazanan takım olmuştu.

Chelsea de yarı finalde

Gecenin diğer maçında İngiltere temsilcisi Chelsea, koronavirüs seyahat kısıtlamaları nedeniyle İspanya'nın Sevilla şehrindeki Ramon Sanchez Pizjuan Stadı'nda Portekiz ekibi Porto'yu ağırladı.

Uzatma dakikalarında Mehdi Taremi'nin golüyle Porto karşılaşmayı 1-0 galip bitirirken, ilk müsabakayı 2-0 kazanan Chelsea, adını yarı finale yazdırdı.

Londra ekibi yarı finalde Real Madrid-Liverpool eşleşmesinin galibiyle oynayacak.

Final İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı'nda

Yarı final eşleşmelerinin ilk maçları 27-28 Nisan, rövanş karşılaşmaları ise 4-5 Mayıs'ta oynanacak.

29 Mayıs'taki final karşılaşması ise İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı'nda yapılacak.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İçişleri Bakanlığı valiliklere 'Kısmi Kapanma' konulu genelge gönderdi
Brezilya'da bir günde Kovid-19'dan 3 bin 808 kişi hayatını kaybetti
Koronavirüs salgınında son 24 saat
Pentagon, Johnson&Johnson aşısının kullanımını askıya aldı
Türkiye'de 59 bin 187 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 273 kişi yaşamını yitirdi

Benzer haberler

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Chelsea ve PSG yarı finale yükseldi

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Chelsea ve PSG yarı finale yükseldi

Chelsea Şampiyonlar Liginde yarı final kapısını araladı