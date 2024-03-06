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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Bayern Münih ve PSG çeyrek finale yükseldi

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Lazio'yu eleyen Bayern Münih ile Real Sociedad'ı saf dışı bırakan Paris Saint-Germain (PSG), çeyrek finale yükselen ilk takımlar oldu.

Abdulkadir Karakaya  | 06.03.2024 - Güncelleme : 06.03.2024
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Bayern Münih ve PSG çeyrek finale yükseldi

İstanbul

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı turnuvasında son 16 turu rövanşları, iki maçla başladı.

Almanya temsilcisi Bayern Münih, 1-0 kaybettiği maçın rövanşında İtalya'nın Lazio takımını ağırladı.

Allianz Arena'daki mücadeleyi 38 ve 66. dakikalarda Harry Kane ile 45+2. dakikada Thomas Müller'in golleriyle 3-0 kazanan Bayern Münih, adını çeyrek finale yazdırdı.

PSG deplasmanda turladı

Günün diğer maçında ise Fransız ekibi PSG, 2-0 yendiği maçın rövanşında İspanya'nın Real Sociedad takımına konuk oldu.

Anoeta Stadı'nda oynanan karşılaşmada PSG, Kylian Mbappe'nin 15 ve 56. dakikalardaki golleriyle 2-0 üstünlük yakaladı.

Real Sociedad, 89. dakikada Mikel Merino ile farkı 1'e indirse de mücadeleyi 2-1 kazanan PSG, son 8 takım arasına kaldı.

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