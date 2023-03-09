Dolar
18.95
Euro
19.98
Altın
1,814.62
ETH/USDT
1,535.40
BTC/USDT
21,710.00
BIST 100
5,438.38
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Futbol, Dünyadan Spor

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Bayern Münih ile Milan çeyrek finale yükseldi

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı turnuvasının son 16 turu rövanş ayağı, iki maçla devam etti.

Doğa Kırmızıoğlu  | 09.03.2023 - Güncelleme : 09.03.2023
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Bayern Münih ile Milan çeyrek finale yükseldi

Ankara

Fransa'nın Paris Saint-Germain (PSG) takımı, ilk maçta 1-0 yenildiği Bayern Münih'i, başkent Paris'teki Parc des Princes Stadı'nda ağırladı.

İlk yarıda Bayern Münih'te Jamal Musiala, PSG'de ise Vitinha yakaladığı net gol pozisyonlarından faydalanamadı ve takımlar, soyunma odasına 0-0 eşitlikle gitti.

İkinci devrede daha iyi organize olan Almanya temsilcisi, 61. dakikada Eric Maxim Choupo-Moting ve 89. dakikada Serge Gnabry'nin ağları sarsmasıyla rakibini 2-0 mağlup etti.

Bayern Münih, turnuvada son 12 yılda 11'inci kez adını son 8 takım arasına yazdırdı.

Tottenham'la berabere kalan Milan, tur atladı

Diğer karşılaşmada ise Milan, deplasmanda İngiltere ekibi Tottenham ile 0-0 berabere kaldı.

Evindeki ilk maçı 1-0 kazanan İtalya temsilcisi, turnuvada çeyrek finale adını yazdırdı. Tottenham'da Cristian Romero, 78. dakikada ikinci sarıdan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Öte yandan, iki takım kafilesini taşıyan otobüslerin stada zamanında varamaması nedeniyle karşılaşma, 10 dakika gecikmeyle başladı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Kahramanmaraş'ta 4 büyüklüğünde deprem
Tarım ve orman alanlarında düzenlemeler içeren kanun teklifinin 11 maddesi kabul edildi
'Kentsel dönüşümü desteklemek amacıyla kira yardımını İstanbul'da 3 bin 500 liraya çıkarıyoruz'
Emine Erdoğan, BM'de düzenlenen "İslam'da Kadın" oturumuna mesaj gönderdi
2023 hac kura sonuçları açıklandı

Benzer haberler

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Bayern Münih ile Milan çeyrek finale yükseldi

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Bayern Münih ile Milan çeyrek finale yükseldi

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale kalan ilk takımlar, Chelsea ile Benfica oldu

Neymar, sakatlığı nedeniyle sahalardan uzun süre uzak kalacak

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu rövanş maçları yarın başlıyor

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu rövanş maçları yarın başlıyor
Futbolda 2022'nin en iyileri belli oldu

Futbolda 2022'nin en iyileri belli oldu
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet