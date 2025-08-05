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Spor, Futbol

Fenerbahçe Avrupa'da 287. maçını oynayacak

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçında Hollanda'nın Feyenoord ekibiyle yarın deplasmanda karşılaşacak Fenerbahçe, Avrupa kupalarındaki 287. maçına çıkacak.

Bozhan Memiş  | 05.08.2025 - Güncelleme : 05.08.2025
Fenerbahçe Avrupa'da 287. maçını oynayacak Fotoğraf: Ali Atmaca/AA

Rotterdam

Sarı-lacivertli ekip, Avrupa kupalarındaki 286 müsabakada 113 galibiyet ve 112 yenilgi yaşarken, 61 maçta ise rakipleriyle yenişemedi.

Fenerbahçe, Avrupa kupalarında rakip fileleri 391 kez havalandırırken, kalesinde 407 gol gördü.

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Şampiyonlar Ligi elemelerinde 39. sınav

Fenerbahçe, Avrupa futbolunun 1 numaralı organizasyonunun elemelerinde yarın 39. maçını oynayacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerindeki 38 karşılaşmada 14 galibiyet, 12 beraberlik ve 12 yenilgi yaşayan sarı-lacivertli ekip, 56 gol attı, kalesinde 46 gole engel olamadı.


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