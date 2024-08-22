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UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda ilk maçlar 4 karşılaşmayla tamamlandı

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda ilk maçlar, oynanan 4 müsabakayla sona erdi.

Erkan Tiryaki  | 22.08.2024 - Güncelleme : 22.08.2024
UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda ilk maçlar 4 karşılaşmayla tamamlandı

Ankara

Karşılaşmalarda alınan sonuçlar şöyle:

Young Boys (İsviçre)-Galatasaray: 3-2

Midtjylland (Danimarka)-Slovan Bratislava (Slovakya): 1-1

Malmö (İsveç)-Sparta Prag (Çekya): 0-2

Dinamo Kiev (Ukrayna)-Salzburg (Avusturya): 0-2

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda rövanş maçları 27-28 Ağustos'ta oynanacak ve "Devler Ligi"ne kalan takımlar belli olacak.

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