Euro
10.18
Dolar
8.43
BIST 100
1,441.33
Altın
1,823.81
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Futbol, Dünyadan Spor

UEFA, Şampiyonlar Ligi ile Avrupa Ligi finallerinin hakemlerini açıkladı

UEFA, Manchester City ile Chelsea arasında oynanacak Şampiyonlar Ligi final müsabakasında, İspanyol Antonio Miguel Mateu Lahoz'un düdük çalacağını duyurdu.

Abdullah Tevge   | 12.05.2021
UEFA, Şampiyonlar Ligi ile Avrupa Ligi finallerinin hakemlerini açıkladı

İstanbul

Açıklamada, daha önceden 29 Mayıs'ta İstanbul'da Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanması planlanan finalin yapılacağı yerle ilgili ifadenin bulunmaması dikkati çekti.

UEFA, kısa süre içerisinde karşılaşmanın nerede oynanacağıyla ilgili açıklama yapılacağını bildirdi.

Final müsabakasında görev alacak hakem ekibi şöyle olacak:

Hakem: Antonio Miguel Mateu Lahoz (İspanya)

Yardımcı Hakemler: Pau Cebrian Devis (İspanya) Roberto Diaz Perez del Palomar (İspanya)

4. Hakem: Carlos del Cerro Grande (İspanya)

Video Yardımcı Hakem (VAR): Alejandro Jose Hernandez Hernandez (İspanya)

Video Yardımcı Hakem Asistanları (AVAR): Juan Martínez Munuera (İspanya), Inigio Prieto Lopez de Cerain (İspanya), Pawel Gil (Polonya)

UEFA Avrupa Ligi finaline Fransız hakem

UEFA, Manchester United ile Villareal arasında oynanacak UEFA Avrupa Ligi Final müsabakasında, Fransız hakem Clement Turpin'in görev yapacağını duyurdu.

26 Mayıs'ta Polonya'nın Gdansk şehrinde oynanacak müsabakayı yönetecek hakem ekibi şöyle olacak:

Hakem: Clement Turpin (Fransa)

Yardımcı Hakemler: Nicolas Danos (Fransa), Cyril Gringore (Fransa)

4. Hakem: Slavko Vincic (Slovenya)

Video Yardımcı Hakem (VAR): François Letexier (Fransa)

Video Yardımcı Hakem Asistanları (AVAR): Jerome Brisard (Fransa), Benjamin Pages (France), Paulus van Boekel (Hollanda)

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye'de 13 bin 29 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı
Sağlık Bakanı Koca: Yarından itibaren sağlık çalışanlarımızın eşlerini aşılamaya başlıyoruz
Dünya genelinde 1 milyar 342 milyondan fazla doz Kovid-19 aşısı yapıldı
Avrupa İlaç Ajansı: AB'de kullanılan aşılar Hindistan varyantına karşı etkili görünüyor
DSÖ'nün Kovid-19 salgınındaki rolünü incelemek üzere kurulan bağımsız panel: Kovid-19 salgını engellenebilirdi

Benzer haberler

UEFA, Şampiyonlar Ligi ile Avrupa Ligi finallerinin hakemlerini açıkladı

UEFA, Şampiyonlar Ligi ile Avrupa Ligi finallerinin hakemlerini açıkladı

UEFA'dan Real Madrid, Barcelona ve Juventus'a 'Avrupa Süper Ligi' soruşturması

UEFA, Avrupa Süper Ligi projesine katılan kulüplere yönelik yaptırımlarını açıkladı

Şampiyonlar Ligi'nde finalin adı belli oldu

Şampiyonlar Ligi'nde finalin adı belli oldu
İstanbul'da gerçekleştirilecek UEFA Şampiyonlar Ligi finalinin tanıtım videosu yayımlandı

İstanbul'da gerçekleştirilecek UEFA Şampiyonlar Ligi finalinin tanıtım videosu yayımlandı
UEFA, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda takım kadrolarını 26 oyuncuya çıkardı

UEFA, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda takım kadrolarını 26 oyuncuya çıkardı