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UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu kura çekimi yapıldı

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2019-20 sezonu 2. eleme turu kuraları İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA merkezinde çekildi.

Mutlu Demirtaştan   | 19.06.2019
UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu kura çekimi yapıldı

İstanbul

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2019-20 sezonu 2. eleme turu kuraları çekildi.

Ligde 2. eleme turu kura çekimi, İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA merkezinde gerçekleştirildi.

Organizasyonda 2. eleme turu maçları, 23-24 ile 30-31 Temmuz tarihlerinde oynanacak.

Eşleşmeler şöyle:

Lig Yolu

Viktoria Plzen (Çekya) - Olympiakos (Yunanistan)

PSV (Hollanda) - Basel (İsviçre)

Şampiyonlar Yolu

Astana (Kazakistan) / Cluj (Romanya) - Maccabi Tel-Aviv (İsrail)

BATE (Belarus) / Piast Gliwice (Polonya) - Linfield (Kuzey İrlanda) / Rosenborg (Norveç)

The New Saints (Galler) / Ön eleme turu kazananı - Kopenhag (Danimarka)

Ferencvaros (Macaristan) / Ludogorets (Bulgaristan) - Dudelange (Lüksemburg) / Valletta (Malta)

Dundalk (İrlanda Cumhuriyeti) / Riga (Letonya) - Partizani (Arnavutluk) / Karabağ (Azerbaycan)

Sheriff (Moldova) / Saburtalo (Gürcistan) - Dinamo Zagreb (Hırvatistan)

Celtic (İskoçya) / Saraybosna (Bosna Hersek) - Nomme Kalju (Estonya) / Şkendiya (Kuzey Makedonya)

Süduva (Litvanya) - Kızılyıldız (Sırbistan) - HJK Helsinki (Finlandiya) / HB Torshavn (Faroe Adaları)

Slovan Bratislava (Slovakya) / Sutjeska (Karadağ) - APOEL (Kıbrıs Rum Kesimi)

Valur Reykjavik (İzlanda) - Maribor (Slovenya) - Ararat-Armenia (Ermenistan) / AIK (İsveç)

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