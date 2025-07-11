UEFA Konferans Ligi'nde birinci eleme turunun ilk ayağı tamamlandı
UEFA Konferans Ligi'nde birinci eleme turunun ilk ayağı, oynanan 22 maçla tamamlandı.
İstanbul
Karşılaşmalarda alınan sonuçlar şöyle:
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Atletic Escaldes (Andorra)-Diddeleng (Lüksemburg): 2-0
Magpies (Cebelitarık)-Paide (Estonya): 2-3
Torpedo Kutaisi (Gürcistan)-Ordabasy (Kazakistan): 4-3
SJK (Finlandiya)-Klaksvik (Faroe Adaları): 1-2
Kauno Zalgiris (Litvanya)-Penybont (Galler): 3-0
Racing Union (Lüksemburg)-Dila (Gürcistan): 1-2
Urartu (Ermenistan)-Neman (Belarus): 1-2
Kalju (Estonya)-Partizani (Arnavutluk): 1-1
Decic (Karadağ)-Sileks (Kuzey Makedonya): 2-0
Torpedo BELAZ (Belarus)-Rabotnicki (Kuzey Makedonya): 3-0
Birkirkara (Malta)-Petrocub (Moldova): 1-0
Vllaznia (Arnavutluk)-Daugavpils (Letonya): 0-1
Malisheva (Kosova)-Vikingur (İzlanda): 0-1
Zeljeznicar (Bosna Hersek)-Koper (Slovenya): 1-1
Sutjeska (Karadağ)-Dinamo Brest (Belarus): 1-2
Vardar (Kuzey Makedonya)-La Fiorita (San Marino): 3-0
Runavik (Faroe Adaları)-HJK (Finlandiya): 4-0
St. Patrick's (İrlanda)-Hegelmann (Litvanya): 1-0
Tre Fiori (San Marino)-Pyunik (Ermenistan): 1-0
Larne (Kuzey İrlanda)-Auda (Letonya): 0-0
Borac (Bosna Hersek)-Santa Coloma (Andorra): 1-4
Valur (İzlanda)-Flora Tallinn (Estonya): 3-0
Müsabakaların rövanşı, 16-17 Temmuz'da yapılacak.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.