UEFA Konferans Ligi'nde 6. hafta karşılaşmaları yarın yapılacak
RAMS Başakşehir, Belçika'nın Cercle Brugge takımına konuk olacak.
İstanbul
UEFA Konferans Ligi'nde 6. hafta maçları yarın oynanacak.
Turnuvadaki tek Türk temsilcisi RAMS Başakşehir, Belçika'nın Cercle Brugge takımına konuk olacak. Jan Breydel Stadı'ndaki maç, TSİ 23.00'te başlayacak.
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki üçüncü organizasyonunda tamamı yarın TSİ 23.00'te başlayacak lig etabı son hafta maçlarının programı şöyle:
Chelsea (İngiltere)-Shamrock Rovers (İrlanda)
LASK (Avusturya)-Vikingur (İzlanda)
Real Betis (İspanya)-HJK (Finlandiya)
Molde (Norveç)-Mlada Boleslav (Çekya)
Heidenheim (Almanya)-St. Gallen (İsviçre)
Djurgarden (İsveç)-Legia Varşova (Polonya)
APOEL (Kıbrıs Rum Kesimi)-Astana (Kazakistan)
Rapid Wien (Avusturya)-Kopenhag (Danimarka)
Vitoria (Portekiz)-Fiorentina (İtalya)
Cercle Brugge (Belçika)-Başakşehir
Lugano (İsviçre)-Pafos (Kıbrıs Rum Kesimi)
Hearts (İskoçya)-Petrocub (Moldova)
Panathinaikos (Yunanistan)-Dinamo Minsk (Belarus)
TSC (Sırbistan)-Noah (Ermenistan)
Borac (Bosna Hersek)-Omonoia (Kıbrıs Rum Kesimi)
Jagiellonia (Polonya)-Olimpija Ljubljana (Slovenya)
Celje (Slovenya)-The New Saints (Galler)
Larne (Kuzey İrlanda)-Gent (Belçika)Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.