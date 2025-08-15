Başakşehir'in UEFA Konferans Ligi'ndeki rakibi Universitatea Craiova oldu

İstanbul
Konferans Ligi 3. eleme turu rövanş maçında Slovakya temsilcisi Spartak Trnava, Romanya ekibi Universitatea Craiova'yı ağırladı.
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.
🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
İlk maçı 3-0 kazanan Universitatea Craiova, uzatmalara giden rövanşta 4-3 yenilse de play-off turuna kaldı.
İstanbul Başakşehir ile Universitatea Craiova arasındaki play-off turu karşılaşmaları, 21 ve 28 Ağustos'ta oynanacak.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.