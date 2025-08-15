Dolar
logo
Spor, Futbol

Başakşehir'in UEFA Konferans Ligi'ndeki rakibi Universitatea Craiova oldu

İstanbul Başakşehir, UEFA Konferans Ligi play-off turunda Universitatea Craiova ile eşleşti.

Mutlu Demirtaştan  | 15.08.2025 - Güncelleme : 15.08.2025
Başakşehir'in UEFA Konferans Ligi'ndeki rakibi Universitatea Craiova oldu

İstanbul

Konferans Ligi 3. eleme turu rövanş maçında Slovakya temsilcisi Spartak Trnava, Romanya ekibi Universitatea Craiova'yı ağırladı.

İlk maçı 3-0 kazanan Universitatea Craiova, uzatmalara giden rövanşta 4-3 yenilse de play-off turuna kaldı.

İstanbul Başakşehir ile Universitatea Craiova arasındaki play-off turu karşılaşmaları, 21 ve 28 Ağustos'ta oynanacak.

