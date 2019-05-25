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Spor, Futbol

TFF başkanlığına 5 aday

TFF'nin 1 Haziran Cumartesi günü gerçekleştirilecek olağan seçimli genel kurulu öncesi başkan adayları belli oldu.

Hilmi Sever   | 25.05.2019
TFF başkanlığına 5 aday

İstanbul

Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) 1 Haziran Cumartesi günü gerçekleştirilecek olağan seçimli genel kurulu öncesi başkan adayları belli oldu. 

TFF'nin internet sitesinden yapılan açıklamada, başkan adaylığı için 5 ismin başvuru yaptığı belirtildi.

Federasyon başkanlığı için, Nihat Özdemir, Bülent Gürkut, Durmuş Ali İlik, Veli Olgaç ve Ayhan Sağaltıcı'nın aday oldukları aktarıldı.



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