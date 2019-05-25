TFF başkanlığına 5 aday

İstanbul
Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) 1 Haziran Cumartesi günü gerçekleştirilecek olağan seçimli genel kurulu öncesi başkan adayları belli oldu.
TFF'nin internet sitesinden yapılan açıklamada, başkan adaylığı için 5 ismin başvuru yaptığı belirtildi.
Federasyon başkanlığı için, Nihat Özdemir, Bülent Gürkut, Durmuş Ali İlik, Veli Olgaç ve Ayhan Sağaltıcı'nın aday oldukları aktarıldı.
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