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Spor, Basketbol

Anadolu Efes yarı finalde

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final ikinci maçında Anadolu Efes, Banvit'i 87-77 yenerek seriyi 2-0'a getirdi ve yarı finale yükseldi.

Ahmet Pesen   | 25.05.2019
Anadolu Efes yarı finalde AA/Rıdvan Tandoğan

Balikesir

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final ikinci maçında Anadolu Efes, deplasmanda Banvit'i 87-77 yenerek seriyi 2-0'a getirdi ve yarı finale yükseldi. 

Karşılaşmaya iyi başlayan Anadolu Efes, Beaubois, Larkin, Simon ve Moerman ile bulduğu sayılarla 4. dakikayı 12-8 önde geçti. Banvit'in dış atışlarına, Beabuois ile Dunston ikilisinin boyalı alandan bulduğu sayılarla karşılık veren lacivert-beyazlılar, ilk çeyreği 26-20 önde geçti.

İkinci çeyreğe de iyi başlayan konuk ekip, Doğuş Balbay ve Sertaç Şanlı'nın skorer oyunuyla 12. dakikada farkı çift hanelere (34-22) çıkardı. Rakibinin etkili oyununa savunmada sertlikle karşılık veren Banvit, Perez, Şehmuz Hazer ve İsmail Cem Ulusoy ile sayılar bularak 13-0'lık seriyle skoru 17. dakikada 35-34 lehine çevirdi. Kalan dakikalarda iyi oyunu sürdüren ev sahibi ekip, devreyi 41-38 üstün kapattı.

Karşılıklı basketlerle başlayan üçüncü periyotta Simon, Larkin ve Beaubois ile set hücumlarında etkili olan Anadolu Efes, 25. dakikayı 49-47 önde geçti. Kalan dakikalarda Simon ve Larkin'in bireysel performanslarıyla oyuna hakim olan Anadolu Efes, farkı tekrar çift hanelere çıkararak, final periyoduna 66-53 önde girdi.

Son çeyrekte Sertaç Şanlı, Larkin ve Yiğitcan Saybir'in basketleriyle üstünlüğünü koruyan Anadolu Efes, 34. dakikayı 73-59 galip durumda geçti. Kalan bölümde rahat bir oyun ortaya koyan konuk ekip, maçtan 87-77 galip ayrıldı.

Seride durumu 2-0'a getiren Anadolu Efes, yarı finale yükseldi.

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