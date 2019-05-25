AB Başkanlığı Avrupa Günü Kupası Koşusu Ankara'da yapıldı
Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığı ile Türkiye Jokey Kulübünün iş birliğinde "AB Başkanlığı Avrupa Günü Kupası Koşusu" Ankara'da yapıldı.
Ankara
Avrupa Birliği İletişim Stratejisi (ABİS) kapsamında Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığı ve Türkiye Jokey Kulübü iş birliğinde "Avrupa Birliği (AB) Başkanlığı Avrupa Günü Kupası Koşusu" başkentte yapıldı.Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığının 9 Mayıs Avrupa Günü kutlamalarının geleneksel etkinliği haline gelen ve bu yıl dokuzuncusu düzenlenen koşuya, Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı, AB Türkiye Delegasyonu Başkan Yardımcısı Gabriel Munuera Vinals ve AB büyükelçilerinin yanı sıra çok sayıda yarışsever katıldı.
Kaymakcı, yarışın sonunda birinciliği kazanan, jokey Ahmet Çelik’in bindiği 6 numaralı Bumerang isimli atın sahibi Mehmet Ali Becene’ye kupa takdim etti. Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.