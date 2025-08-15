UEFA Konferans Ligi'nde 3. eleme turu tamamlandı
UEFA Konferans Ligi'nde play-off turuna yükselen takımlar belli oldu.
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki üç numaralı turnuvasında 3. eleme turu, 29 rövanş maçıyla tamamlandı.
İstanbul Başakşehir'in ardından rakiplerini eleyen Lausanne, Sparta Prag, Levski Sofya, Differdange, Anderlecht, Omonoia, Györi, Polissya, Rosenborg, AZ Alkmaar, Riga, Brondby, Arda, Celje, Neman, AEK, Rakow, Beşiktaş, Jagiellonia, Universitatea Craiova, Linfield, Rapid Wien, Dinamo City, Olimpija Ljubljana, Virtus, Santa Clara, Shamrock Rovers, Hibernian ve Banik Ostrava play-off turuna kaldı.
İlk maçı 4-1 kazanan Beşiktaş, St. Patrick's'i rövanşta da 3-2 yenerek tur atladı. Astana'yı eleyen Lausanne, Beşiktaş'ın play-off turundaki rakibi oldu.
Universitatea Craiova ise ilk maçta 3-0 yendiği Spartak Trnava'ya uzatmaya giden rövanşta 4-3 kaybetse de tur atladı ve play-off'larda İstanbul Başakşehir ile eşleşti.
Alınan sonuçlar şöyle:
Astana (Kazakistan) - Lausanne (İsviçre): 0-2 (1-3)
Ararat (Ermenistan) - Sparta Prag (Çekya): 1-2 (1-4)
Sabah (Azerbaycan) - Levski Sofya (Bulgaristan): 0-2 (0-1)
Levadia Tallinn (Estonya) - Differdange (Lüksemburg): 1-3 (Uzatmalarda) (3-2)
Sheriff (Moldova) - Anderlecht (Belçika): 1-1 (0-3)
Omonoia (Kıbrıs Rum Kesimi) - Araz Nahçıvan (Azerbaycan): 5-0 (4-0)
Györi (Macaristan) - AIK (İsveç): 2-0 (1-2)
Paksi (Macaristan) - Polissya (Ukrayna): 2-1 (0-3)
Hammarby (İsveç) - Rosenborg (Norveç): 0-1 (0-0)
Vaduz (Lihtenştayn) - AZ Alkmaar (Hollanda): 0-1 (0-3)
Beitar (İsrail) - Riga (Letonya): 3-1 (0-3)
Brondby (Danimarka) - Vikingur (İzlanda): 4-0 (0-3)
Arda (Bulgaristan) - Kauno Zalgiris (Litvanya): 2-0 (1-0)
Celje (Slovenya) - Lugano (İsviçre): 2-4 (5-0)
Neman (Belarus) - Klaksvik (Faroe Adaları): 2-0 (Penaltılarla 5-4) (0-2)
AEK (Yunanistan) - Aris Limassol (Kıbrıs Rum Kesimi): 3-1 (Uzatmalarda) (2-2)
Maccabi Haifa (İsrail) - Rakow (Polonya): 0-2 (1-0)
Beşiktaş - St. Patrick's (İrlanda): 3-2 (4-1)
Jagiellonia (Polonya) - Silkeborg (Danimarka): 2-2 (1-0)
Spartak Trnava (Slovakya) - Universitatea Craiova (Romanya): 4-3 (Uzatmalarda) (0-3)
Linfield (Kuzey İrlanda) - Vikingur (Faroe Adaları): 2-0 (1-2)
Dundee United (İskoçya) - Rapid Wien (Avusturya): 2-2 (Penaltılarla 4-5) (2-2)
Dinamo City (Arnavutluk) - Hajduk Split (Hırvatistan): 3-1 (Uzatmalarda) (1-2)
Egnatia (Arnavutluk) - Olimpija Ljubljana (Slovenya): 2-4 (Uzatmalarda) (0-0)
Virtus (San Marino) - Milsami (Moldova): 3-0 (2-3)
Santa Clara (Portekiz) - Larne (Kuzey İrlanda): 0-0 (3-0)
Shamrock Rovers (İrlanda) - Ballkani (Kosova): 4-0 (0-1)
Hibernian (İskoçya) - Partizan (Sırbistan): 2-3 (Uzatmalarda) (2-0)
Austria Wien (Avusturya) - Banik Ostrava (Çekya): 1-1 (3-4)