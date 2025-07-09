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UEFA Konferans Ligi'nde 1. eleme turu ilk maçları yarın tamamlanacak

UEFA Konferans Ligi 1. eleme turu ilk maçları yarın tamamlanacak.

Fatih Erel  | 09.07.2025 - Güncelleme : 09.07.2025
UEFA Konferans Ligi'nde 1. eleme turu ilk maçları yarın tamamlanacak

İstanbul

Organizasyonun 1. eleme turunda dün 2 müsabaka yapılırken yarın da 22 karşılaşma ile turun ilk maçları tamamlanmış olacak.

UEFA Konferans Ligi 1. eleme turunda dün oynanan maçlarda Cebelitarık ekibi St Joseph's konuk ettiği Kuzey İrlanda takımı Cliftonville ile 2-2 berabere kalırken Malta ekibi Floriana ise konuk ettiği Galler temsilcisi Haverfordwest'i 2-1 yendi.

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Organizasyonun 1. eleme turunda bir Türk takımı yer almazken RAMS Başakşehir, 2. eleme turunda Bulgaristan ekibi Cherno More ile karşılaşacak. Turuncu-lacivertliler, UEFA Konferans Ligi 2. eleme turu ilk maçını 24 Temmuz'da deplasmanda rövanş maçını ise 31 Temmuz'da İstanbul'da oynayacak.

UEFA Konferans Ligi 1. eleme turunda yarın oynanacak maçlar şu şekilde:

17.00 Atletic Escaldes (Andorra)-Diddeleng (Lüksemburg)

18.00 Magpies (Cebelitarık)-Paide (Estonya)

19.00 Torpedo Kutaisi (Gürcistan)-Ordabasy (Kazakistan)

19.00 SJK (Finlandiya)-Klaksvik (Faroe Adaları)

19.00 Kauno Zalgiris (Litvanya)-Penybont (Galler)

19.30 Racing Union (Lüksemburg)-Dila (Gürcistan)

19.30 Urartu (Ermenistan)-Neman (Belarus)

19.45 Kalju (Estonya)-Partizani (Arnavutluk)

21.00 Decic (Karadağ)-Sileks (Kuzey Makedonya)

21.00 Torpedo BELAZ (Belarus)-Rabotnicki (Kuzey Makedonya)

21.00 Birkirkara (Malta)-Petrocub (Moldova)

21.00 Vllaznia (Arnavutluk)-Daugavpils (Letonya)

21.15 Malisheva (Kosova)-Vikingur (İzlanda)

21.30 Zeljeznicar (Bosna Hersek)-Koper (Slovenya)

21.30 Sutjeska (Karadağ)-Dinamo Brest (Belarus)

21.30 Vardar (Kuzey Makedonya)-La Fiorita (San Marino)

21.45 Runavik (Faroe Adaları)-HJK (Finlandiya)

21.45 St. Patrick's (İrlanda)-Hegelmann (Litvanya)

22.00 Tre Fiori (San Marino)-Pyunik (Ermenistan)

22.00 Larne (Kuzey İrlanda)-Auda (Letonya)

22.00 Borac (Bosna Hersek)-Santa Coloma (Andorra)

23.00 Valur (İzlanda)-Flora (Estonya)


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