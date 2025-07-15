UEFA Konferans Ligi 1. eleme turu rövanş mücadelesi yarın başlayacak
UEFA Konferans Ligi'nde 1. eleme turunun rövanş mücadelesi, yarın tek maçla başlayacak.
İstanbul
Organizasyonun 1. eleme turunda bir Türk takımı yer almazken RAMS Başakşehir, 2. eleme turunda Bulgaristan ekibi Cherno More ile karşılaşacak. Turuncu-lacivertliler, UEFA Konferans Ligi 2. eleme turu ilk maçını 24 Temmuz'da deplasmanda, rövanş maçını ise 31 Temmuz'da İstanbul'da oynayacak.
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UEFA Konferans Ligi 1. eleme turu rövanşında yarın ve 17 Temmuz Perşembe günü oynanacak maçlar şu şekilde:
Yarın:
19.00 Auda (Letonya) - Larne (Kuzey İrlanda) (0-0)
17 Temmuz Perşembe:
18.00 Daugavpils (Letonya) - Vllaznia (Arnavutluk) (1-0)
19.00 HJK (Finlandiya) - Runavik (Faroe Adaları) (0-4)
19.00 Ordabasy (Kazakistan) - Torpedo Kutaisi (Gürcistan) (3-4)
19.00 Pyunik (Ermenistan) - Tre Fiori (San Marino) (0-1)
19.00 Hegelmann (Litvanya) - St. Patrick's (İrlanda) (0-1)
19.00 Rabotnicki (Kuzey Makedonya) - Torpedo BELAZ (Belarus) (0-3)
19.00 Flora Tallinn (Estonya) - Valur (İzlanda) (0-3)
19.00 Dila (Gürcistan) - Racing Union (Lüksemburg) (2-1)
19.00 Santa Coloma (Andorra) - Borac (Bosna Hersek) (4-1)
19.30 Paide (Estonya) - Magpies (Cebelitarık) (3-2)
20.00 Sileks (Kuzey Makedonya) - Decic (Karadağ) (0-2)
20.00 Haverfordwest (Galler) - Floriana (Malta) (1-2)
20.00 Petrocub (Moldova) - Birkirkara (Malta) (0-1)
20.00 Diddeleng (Lüksemburg) - Atletic Escaldes (Andorra) (0-2)
20.00 Penybont (Galler) - Kauno Zalgiris (Litvanya) (0-3)
20.30 Koper (Slovenya) - Zeljeznicar (Bosna Hersek) (1-1)
21.00 Partizani (Arnavutluk) - Kalju (Estonya) (1-1)
21.00 Neman (Belarus) - Urartu (Ermenistan) (2-1)
21.30 Dinamo Brest (Belarus) - Sutjeska (Karadağ) (2-1)
21.45 Klaksvik (Faroe Adaları) - SJK (Finlandiya) (2-1)
21.45 Vikingur (İzlanda) - Malisheva (Kosova) (1-0)
21.45 Cliftonville (Kuzey İrlanda) - St Joseph's (Cebelitarık) (2-2)
22.00 La Fiorita (San Marino) - Vardar (Kuzey Makedonya) (0-3)Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.