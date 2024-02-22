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UEFA Avrupa Ligi ve Avrupa Konferans Ligi'nde son 16 kuraları yarın çekilecek

Avrupa Ligi'nde play-off turunu geçmesi halinde Galatasaray'ın, Avrupa Konferans Ligi'nde ise Fenerbahçe'nin rakibi belli olacak.

Abdulkadir Karakaya  | 22.02.2024 - Güncelleme : 22.02.2024
UEFA Avrupa Ligi ve Avrupa Konferans Ligi'nde son 16 kuraları yarın çekilecek

İstanbul

UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde son 16 turunun kura çekimi yarın yapılacak.

İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi'nde gerçekleştirilecek kura çekiminde, Avrupa Ligi'nde play-off turunu geçmesi halinde Galatasaray'ın, Avrupa Konferans Ligi'nde de Fenerbahçe'nin rakibi belli olacak.

Avrupa Ligi kurası TSİ 14.00, Avrupa Konferans Ligi kura çekimi ise TSİ 15.00'te başlayacak.

Play-off'ta 3-2 kazandığı maçın rövanşında bu akşam Çekya ekibi Sparta Prag ile deplasmanda karşılaşacak Galatasaray'ın turu geçmesi halinde muhtemel rakipleri arasında Atalanta, Brighton, Bayer Leverkusen, Liverpool, Rangers, Slavia Prag, Villarreal ve West Ham United yer alıyor.

Avrupa Konferans Ligi'nde grubunu lider bitirerek doğrudan son 16'ya yükselen Fenerbahçe'nin rakibi ise bu akşam oynanacak maçların ardından belli olacak.

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