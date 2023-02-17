UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçları tamamlandı
Istanbul
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyonunda, TSİ 23.00'te başlayan karşılaşmalar sona erdi.
Gecenin öne çıkan mücadelesinde Juventus, sahasında Nantes ile 1-1 berabere kaldı. Ev sahibi takım, 13. dakikada Dusan Vlahovic'in golüyle öne geçti. Nantes adına 60. dakikada rakip fileleri havalandıran Ludovic Blas, maçın skorunu belirledi.
Son 16 turuna yükselecek son 8 takımın belirleneceği play-off turunda rövanş maçları, 23 Şubat'ta yapılacak.
İlk maçlarda alınan sonuçlar şöyle:
Juventus (İtalya) - Nantes (Fransa): 1-1
Sporting Lizbon (Portekiz) - Midtjylland (Danimarka): 1-1
Bayer Leverkusen (Almanya) - Monaco (Fransa): 2-3
Sevilla (İspanya) - PSV (Hollanda): 3-0
Öte yandan karşılaşmalar öncesinde Türkiye ve Suriye'yi etkileyen Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenler için bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.