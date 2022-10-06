UEFA Avrupa Ligi gruplarının üçüncü haftası, oynanan 8 maçla başladı.
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyonunda A, C, D, E, F ve H gruplarında maçlar yapıldı.
İstanbul
H Grubu'nda yer alan Trabzonspor, deplasmanda Fransa'nın Monaco takımına 3-1 yenildi.
TSİ 19.45'te başlayan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:
A Grubu
Zürih (İsviçre)- PSV Eindhoven (Hollanda): 1-5
C Grubu
HJK Helsinki (Finlandiya)-Ludogorets (Bulgaristan): 1-1
D Grubu
Malmö (İsveç)-Union Berlin (Almanya): 0-1
E Grubu
Sheriff (Moldova)-Real Sociedad (İspanya): 0-2
Omonoia (Kıbrıs Rum Kesimi)-Manchester United (İngiltere): 2-3
F Grubu
Sturm Graz (Avusturya)-Lazio (İtalya): 0-0
H Grubu
Kızılyıldız (Sırbistan)-Ferencvaros (Macaristan): 4-1
Monaco (Fransa)-Trabzonspor (Türkiye): 3-1Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.