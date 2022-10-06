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Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, UEFA Avrupa Konferans Ligi A Grubu'nda FK Rigas Futbola Skola ile oynadıkları maçın ardından Skonto Stadında basın toplantısı düzenliyor.
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UEFA Avrupa Ligi gruplarının üçüncü haftası, oynanan 8 maçla başladı.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyonunda A, C, D, E, F ve H gruplarında maçlar yapıldı.

Mutlu Demirtaştan   | 06.10.2022
UEFA Avrupa Ligi gruplarının üçüncü haftası, oynanan 8 maçla başladı.

İstanbul

H Grubu'nda yer alan Trabzonspor, deplasmanda Fransa'nın Monaco takımına 3-1 yenildi.

TSİ 19.45'te başlayan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

A Grubu

Zürih (İsviçre)- PSV Eindhoven (Hollanda): 1-5

C Grubu

HJK Helsinki (Finlandiya)-Ludogorets (Bulgaristan): 1-1

D Grubu

Malmö (İsveç)-Union Berlin (Almanya): 0-1

E Grubu

Sheriff (Moldova)-Real Sociedad (İspanya): 0-2

Omonoia (Kıbrıs Rum Kesimi)-Manchester United (İngiltere): 2-3

F Grubu

Sturm Graz (Avusturya)-Lazio (İtalya): 0-0

H Grubu

Kızılyıldız (Sırbistan)-Ferencvaros (Macaristan): 4-1

Monaco (Fransa)-Trabzonspor (Türkiye): 3-1

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