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UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Lille, Aston Villa, Club Brugge ve Olympiakos çeyrek finale çıktı

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki üç numaralı organizasyonunda, son 16 turu rövanşları dört maçla tamamlandı.

Abdulkadir Karakaya  | 15.03.2024 - Güncelleme : 15.03.2024
UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Lille, Aston Villa, Club Brugge ve Olympiakos çeyrek finale çıktı

İstanbul

Milli futbolcu Yusuf Yazıcı'nın 90 dakika forma giydiği mücadelede Lille, sahasında Sturm Graz ile 1-1 berabere kaldı.

Lille, ilk maçta aldığı 3-0'lık galibiyetin avantajıyla adını son 8 takım arasına yazdırdı.

Ahmetcan Kaplan'ın takımı Ajax ise deplasmanda Aston Villa'ya 4-0 yenilerek turnuvaya veda etti.

Maça ilk 11'de başlayan Ahmetcan, 39. dakikada sakatlanarak oyundan çıktı.

Alınan sonuçlar şöyle:

Aston Villa (İngiltere)-Ajax (Hollanda): 4-0 (İlk maç 0-0)

Club Brugge (Belçika)-Molde (Norveç): 3-0 (1-2)

Lille (Fransa)-Sturm Graz (Avusturya): 1-1 (3-0)

Maccabi Tel Aviv (İsrail)-Olympiakos (Yunanistan): 1-6 (4-1)

Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde çeyrek ve yarı final eşleşmeleri, bugün TSİ 16.00'da İsviçre'nin Nyon kentindeki kura çekimiyle belirlenecek.

Fenerbahçe ile çeyrek final bileti alan Viktoria Plzen, PAOK, Fiorentina, Lille, Aston Villa, Club Brugge ve Olympiakos, sarı-lacivertlilerin muhtemel rakipleri arasında yer alıyor.

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